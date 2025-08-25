ATC convicts 75 PTI leaders, workers in May 9 case; Fawad, Zain Qureshi among 34 acquitted

FAISALABAD, (UrduPoint / Pakistan Point News - 25th Aug, 2025) The Anti-Terrorism Court (ATC) Faisalabad on Monday has delivered a major verdict in the May 9 riots case and convicted 75 accused including 17 central leaders of the Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) and 34 others, while Fawad Chaudhary and Zain Qureshi were acquitted by giving them the benefit of the doubt.

According to the prosecution, Samanabad police had registered a case against 109 accused including Aurangzeb and others on charge of attacking and vandalizing the residence of Pakistan Muslim League-Nawaz’s (PMLN) central leader Rana Sanaullah Khan during the violent events of May 9 and later submitted its challan in the competent court of law.

After observing evidence and witnesses, Special Judge ATC Javaid Iqbal Sheikh announced the judgment and convicted PTI Senator Shibli Faraz, former Federal minister Omar Ayub, ex-MNA Sheikh Rashid Shafiq, Muhammad Ashraf Khan Sohna, Rai Hassan Nawaz, Rai Murtaza Iqbal, former minister Mst. Zartaj Gul, Mst. Farah Agha, Mst. Farkhanda Kokab, Mst. Kanwal Shozaib, Muhammad Ahmad Chattha, Chaudhary Bilal Ejaz, Chaudhary Asif Ali, Shakeel Ahmad Khan Niazi, Sardar Azeemullah Khan, Mehar Muhammad Javed, Muhammad Ansar Iqbal and Punjab MPA Malik Muhammad Ismail alias Sila with 10 years Rigorous Imprisonment each.

Among others who were awarded 10-year Rigorous Imprisonment each included Sanaullah Shami, Hammad Nawaz, Bilal alias Lali Gujjar, Mian Rasheed, Khush Bakht Raza Shah, Naqash alias Kashi Gujjar, Malik Umar Nawaz, Imran alias Janga Jutt, Mian Jawad, Abdul Rehman, Danish Bhutto, Zeeshan Hassan alias Shani, Ishaq Ghauri, Mian Rasheed Nadeem, Ali Haider, Muhammad Khalid Taj, Atta Jillani, Muhammad Jamil, Tanveer Ali, Ehtisham, Amjad Shahzad, Muhammad Abrar, Hassan Yousaf, Akhlaq Ahmad, Muhammad Zubair, Sufiyan, Muhammad Sarfraz, Muhammad Umair, Mushtaq Ahmad, Muhammad Haris, Aziz-ur-Rehman, Luqman Haider, Huzaifa Arif, Shehbaz Farooq, Muhammad Ilyas, Tanveer Hussain, Younas Jutt, Muhammad Arsalan, Babar Sultan and Muhammad Umar Anwar.

The learned judge also convicted 16 accused with 3 years rigorous imprisonment each. Among them included Punjab Assembly Member Sheikh Shahid Javed, Jibran, Abu Sufiyan, Mohsin, Muhammad Arsalan, Afzaal, Tayyab, Israr Shahid, Abdul Rehman, Irfan Khalid, Arsalan Iqbal, Shoaib Butt, Najm-us-Saqib, Zubair Qamar, Aurangzeb and Muhammad Rafique.

Meanwhile, the court acquitted 34 accused including former federal minister Fawad Chaudhary and Makhdoom Zain Hussain Qureshi by giving them the benefit of the doubt. Among others acquitted were Sultan Ashraf alias Pasha, Shakeel Ahmad Jutt, Syed Hammad Ali Shah, Muhammad Yasin Jutt, Muhammad Imtiaz, Zulfiqar Bhutto, Muhammad Bilal Yousaf, Mansab Ali Zain, Malik Sajid Mustafa, Malik Chand, Muhammad Ahmad Sabir, Muhammad Imran, Naveed Khan Jadoon, Jorge Farhan, Hamza Hakim, Muhammad Hamza son of Inamullah, Muhammad Suleman, Furqan Zahid, Arsal Jawad, Muhammad Asghar, Waseem Younas alias Chitta, Shahid Pervaiz, Muhammad Shakeel Sharif, Muhammad Kashif Ashfaq, Taimour-ur-Rehman, Muhammad Shahid Rasheed, Mahlay Khan, Muhammad Naeem Akram, Muhammad Yaqoob, Maqbool Ahmad, Malik Sharafat, and Waqas Hameed.